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За наведенням СБУ: HIMARS знищив російський "Солнцепьок" разом з екіпажем – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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За наведенням СБУ: HIMARS знищив російський "Солнцепьок" разом з екіпажем – відео

Російська установка "Солнцепьок" / Фото: скриншот

СБУ навела реактивну артилерійську систему HIMARS на позицію військових РФ.

Система HIMARS влучно знищила російську установку "Солнцепьок" завдякий наведенню спецпризначенців Служби безпеки України.  

Відео удару опублікувала пресслужба СБУ.

"Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію важкої вогнеметної системи "Солнцепьок", яка є "гордістю" російського ВПК. Вона мала завдати удару по позиціях українських військових, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Однак артилеристи ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепьок" разом із екіпажем та повним боєкомплектом.

Нагадаємо, ЗСУ прицільно накрили вогневу позицію РФ на Донеччині (потужне відео).

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Дата публікації
Перегляди
416
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