За ніч 170 снарядів по Нікопольському району: Резніченко розповів про наслідки масованих обстрілів РФ (фото)

Російські окупаційні війська здійснили п‘ять ударів за ніч проти 25 вересня по Дніпропетровщині.

Під вогнем окупантів опинилися три громади Нікопольського району. У результаті обстрілів пошкоджені будинки та електропідстанція, тисячі сімей лишилися без світла. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять ударів за ніч… Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій. Попередньо, минулося без загиблих та поранених", - розповів посадовець.

У результаті обстрілів РФ у Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція. Без світла понад 3 200 сімей.

У Марганці від атак росіян теж понівечені мережі. Електрика зникла майже у 3 000 родин. У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін.

"Всюди одразу після обстрілів стали до роботи аварійні бригади енергетиків. Планують все полагодити до середини дня. В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно", - підсумував він.

Нагадаємо, днями Росія вдарила по Дніпропетровщині, пошкоджено понад 20 багатоповерхівок (фото).

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