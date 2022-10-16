За ніч 40 снарядів по Нікополю: Резніченко розповів про наслідки масованих обстрілів РФ (фото руйнувань)

Російські війська всю ніч проти 16 жовтня з "Градів" та важкої артилерії масовано обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Окупанти цю ніч гатили по Нікопольській та Марганецькій громадах. У Нікополь, якому дісталося найбільше, лише за цю ніч прилетіли понад 40 російських снарядів.

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У результаті обстрілу Нікополя поранено 47-річного чоловіка. Внаслідок атаки РФ спалахнули кілька пожеж. На щастя, співробітники ДСНС їх уже приборкали.

"У місті понівечені майже 30 багатоповерхових та приватних будинків, промислове підприємство, автівки, кілька газопроводів та ліній електропередач. Понад 1 500 родин лишилися без світла. Енергетики уже лагодять мережі", - розповів Валентин Резніченко.

Щодо Марганецької громади, там минулося без постраждалих. В інших районах попри сигнали повітряної тривоги було спокійно.

Обстріли Нікополя

Нагадаємо, що росіяни регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Нікополь. У мирному місті вже зруйновано чимало багатоповерхівок. Лише за минулу добу росіяни тричі обстрілювали місто.

Під час ранкової атаки на Нікополь 15 жовтня, за даними голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, постраждало п'ятеро людей.

Днем раніше під час обстрілу трьох громад області голова ОВА Валентин Резніенко повідомляв про двох постраждалих людей.

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