За ніч знищили "Урагани", танки і склад з боєприпасами: у ЗСУ розповіли про успіхи на півдні

За ніч знищили "Урагани", танки і склад з боєприпасами: у ЗСУ розповіли про успіхи на півдні

Українські захисники у ніч проти 4 липня на півдні України знищили російську техніку та склад з боєприпасами.

Також ЗСУ відправили на "концерт Кобзона" 36 російських окупантів.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань за ніч "відмінусовано": 36 рашистів, 2 гармати-гаубиці, 2 РСЗВ "Ураган", 2 танки, 6 одиниць спеціальної та іншої броньованої техніки, ще 1 склад з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували інформацію, що українські військові підійшли до Херсона.

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