“За ним йшли просто безумовно”: на Прикарпатті попрощались із офіцером-пластуном

У Івано-Франківську прощалися із захисниками 78-го батальйону тероборони, які боронили Україну від рашистів на Запоріжжі. Четверо солдат та офіцер - Назарій Лугарєв. 32-річний чоловік був ветераном АТО, але в рідному місті його насамперед знали, як очільника івано-франківського пласту із 20-річним стажем, який останні 4 роки очолював міський осередок, йдеться в ТСН.

Жалобна хода рушає до пам’ятника пластунам, що не зломили своїх присяг. Саме тут друзі прощаються зі своїм Лу, Вертихвостом - традиційним пластунським - "СКОБ" і співають пісні "Лісових чортів" - куреня Назара.

Дружині та сину загиблого станичного вручають "Залізний хрест" - найвищу нагороду пластунів, яку можна отримати лише посмертно. За усю історію українського скаутства таких орденів було лише 120, зокрема в провідника ОУН Степана Бандери і ось тепер в Назарія.

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Саме пластунський вишкіл "Лісових Чортів" підготував Назара до військової служби, кажуть друзі. У курені юнаків вчать виживанню у дикій природі - здобувати вогонь без сірників, будувати намети з гілок, ходити у виснажливі походи. Після школи Назар пішов до армії, а коли Росія 2014-го розв’язала війну - потрапив на фронт.

“Він був оплот цивільного життя у військовій службі. Особисто я знаю декількох людей, які морально не витримували цього. Таких людей ми відправляли на “розмову” до нього. І вони виходили звідти вже свіжими. Він міг зарядити людину буквально за пару секунд”, - переконують друзі.

Назар не сумнівався: великої війни Україні не уникнути. За годину після того як російські бомби впали на івано-франківський аеродром, він записався до тероборони.“Хлопці, чоловіки, які ще вчора не знали, що таке зброя - він їх всіх згуртував і сказав, що нам всім потрібно боротися. Це була неймовірна людина”, - додають дружі.

На війні хлопець отримав позивний "Філософ" - за своє унікальне вміння говорити і вселяти надію, що все буде добре. Згадуючи його навіть на кладовищі друзі посміхаються.

“Він був, як ми жартували з хлопцями, взірцевим сержантом. За ним всі тягнулися. Він міг переконати будь-кого в будь-чому. За ним йшли, йшли просто безумовно - тобто йшов Назар, за ним хлопці. Не питаючись, куда, що їх там чекає, бо вони знали, що він не заведе їх в якусь непонятку”, - розповідають побратими.

Загинув Назар внаслідок мінометного обстрілу рашистами під Гуляйполем, разом із двома своїми солдатами з Івано-Франківська. Усіх героїв поховають з військовими почестями на міському кладовищі.

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