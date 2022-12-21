За один обстріл росіяни знищили у селищі поблизу Херсона лікарню, школу та церкву

Лікарня, школа, церква - це звичні цілі для російських артилеристів. Цього разу окупанти вдарили одразу по трьох будівлях у селищі Степанівка, поблизу Херсона, йдеться в ТСН.

На місці влучання навколо вирви від російського снаряду посічені осколками дерева і велика бура пляма на асфальті - тут загинула жінка, яка проходила повз.

Снаряд ліг просто біля входу до медичного закладу, пошкодив стіну будівлі й вибив шибки. В цьому місці лікуються люди похилого віку. “Ми ж не можемо бігати, сидимо, ми немічні люди, калічки, старі, ми навіть не можемо на підлогу лягти”, - кажуть пацієнти.

Попри небезпеку старенькі воліють лишатися тут, де, раптом що, обов’язково допоможуть і розрадять.

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Не кидають своєї роботи й вчителі місцевої школи. Правда зараз замість перевірки зошитів, перевіряють, чи залишилися цілими віконні рами. “Прибираємо, зараз будемо закривати вікна за допомогою плівки, люди допомагають, прийшло все село допомагати”, - розповідають вони.

Снаряд рашистів прилетів чітко в стріху школи й пробив її наскрізь. В той час в будівлі були люди. Школа працює лише дистанційно, та й дітлахів багато повиїжджали з зони бойових дій. “Здорова людина такого не може зробити з мирним населенням, це однозначно”, - каже вчителька.

Такої ж думки і парафіяни місцевого храму, якому теж добряче дісталося. Священик веде службу за упокій в побитому осколками храмі. Вікна вибиті, стеля посічена, але ікони і все церковне начиння - вціліли.

Гадати, що ж саме прилетіло й спричинило такі руйнування особливого сенсу немає, відстань до росіян настільки мала, що дістати можуть чим завгодно. “Тут все дістає, тут же ж через Дніпро перелетіло і все, це 5-7 км, це і міномети, і ствольна артилерія, і РСЗВ зранку було прилетіло”, - кажуть місцеві.

Люди прийшли прибрати церкву і територію навколо. Повсякчас гуркіт від зібраного розбитого скла, перебиває канонада фронту, який зовсім недалеко.

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