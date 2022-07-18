За один рейд на Київщині патрульним довелося із пострілами зупиняти п’яного водія і знищувати саморобну вибухівку

Вибухівка в багажнику, зали ігрових автоматів і десятки п'яних водіїв - це виявили поліцейські лише за кілька годин і тільки в одному місті Ірпені на Київщині.

Патрульні, вибухотехніки, кінологи та військові, понад дві сотні людей вирішують на патрулювання, йдеться в ТСН.

На професійному жаргоні правоохоронців це - «Відпрацювання». Робота з усіма видами злочинів та їх попередження. Мета проста: в раніше окупований і напів-знищений Ірпінь масово повертаються люди. Правоохоронці мають знати: хто вони, щоб не пропустити ДРГ.

На одному з блокпостів копи зупиняють євробляху, жінка за кермом представляється нібито волонтеркою, а в її багажнику вибухівка. «Саморобний вибуховий пристрій примотаний до мобільного телефону. Чекаємо вибухотехніків і слідчо-оперативну групу», - кажуть копи.

Пристрій знищують на місці. Авто на штрафмайданчик, водійку - до відділку. Поки одні контролюють місто на в’їзд і виїзд, інші патрулюють. Виявлюють зал ігрових автоматів, тому, що всередині здивувались навіть поліцейські. «Каса. Барна стійка. І допомога ЗСУ», - кажуть патрульні.

За раз зачинили три точки гральних автоматів. Тим часом піші патрулі перевіряють нетверезих, проводять виховні бесіди.

На одному з блокпостів водій не зупинився на вимогу, лунають попереджувальні постріли. Від водія тхне спиртним.

«Ми не подумали, що треба було зупинятись. Ми почули вистріли в повітря і зупинилися», - каже пасажирка водія, від якого тхне спиртним.

Лише за кілька годин і лише в одному місті поліцейські виявляють з десяток алководіїв. За добу по всій області нетверезих водії зупиняють від пів сотні до сотні, розповідає начальник поліції Київщини. Такі рейди - мають на меті стримати злочинність.

«Крадіжка, грабіж, розбій – їх становиться менше. Але за рахунок військових злочинів, які були тут вчинені, звичайно нам вистачає роботи. Їх реєструється значно більше. У нас в країні іде війна. І відповідальне ставлення до законів, нормативно правових актів, підтримка військових – це те, що дасть нам змогу перемогти ворога і допомогти нашим збройним силам тут в тилу», - каже він.

Посилені рейди вже провели в Ірпені, на Бориспольщині і неподалік Чорнобиля, але в плані усі міста Київщини.

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