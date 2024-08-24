"За однієї умови": ЗСУ у 2025 році можуть розпочати звільнення територій - The Telegraph

Якщо країни Заходу нададуть України військову допомогу у достатньому обсязі, то вже у 2025 році вона може розпочати повернення власних територій.

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Про це йдеться у статті видання The Telegraph.

Видання зазначає, що операція ЗСУ у Курській області може значно розтягнути сили РФ по фронту, а також дасть час для прибуття західної допомоги і поповнення українських сил.

Крім того, цей прорив показав, що у Росії нема сил на проведення будь-яких сильних нас спальних операцій протягом цього року.

Журналісти зазначили, що Москві доведеться обирати між захистом Курської області та продовженням наступу на Донбасі, оскільки у Кремля залишилось мало частин, які можуть протистояти ЗСУ на Курщині.

У Курській області ЗСУ мають значно більше переваг, оскільки їм не потрібно захищати власну територію, тому військові можуть обирати оптимальні місця для оборони в регіоні, що зробить російський контрнаступ винятково дороговартісним.

Також у статті зазначається, що протягом всього часу з початку війни у РФ не відчували небезпеки вздовж свого кордону, що дозволяло концентрувати більше сил для війни на Донбасі. Операція ЗСУ у Курську показала, що тепер ситуація змінюється та вимагає від Москви захищати власний кордон. Для цього необхідно будувати фортифікації, тримати десятки тисяч військових та сотні одиниць техніки біла кордону. Також Кремлю потірюно багато часу для поповнення особового складу та виготовлення боєприпасів.

Українська операція у Курські також с творила проблему для російської авіації. Російські гелікоптери виявилися вразливими для українських безпілотників у Курську, а удари українських дронів по аеродромах на заході Росії обмежили присутність літаків.

"Російські наземні та повітряні сили розтягнуті так, як вони не розтягувалися протягом усієї війни. Це сповільнить російські операції в найближчі кілька місяців, перетече в дощову осінь і холодну зиму, які зупиняють операції в Україні... Це дає Україні можливість відновити і переоснастити сили в період до весни 2025 року", - пише The Telegraph.

Видання зазначає, що вирішальним фактором є допомога країн Заходу, оскільки вчасне постачання забезпечить перевагу для ЗСУ і дозволить почати визволення окупованих територій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ просунулись на Луганщині, а росіяни ще наблизилися до Торецька.

Крім того, ми також інформували, що курська операція є початком нової стратегії України.

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