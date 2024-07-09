"За "Охматдит": артилеристи 100-ї ОМБр показали, як нищать ворога із САУ "Богдана" (відео)

Воїни 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит" показали, як знищують ворога.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

"За "Охматдит"! Артилеристи 100-ї ОМБр нищать ворога пострілами із САУ "Богдана"! Такою є відповідь "Сталевої Сотки" нікчемному кремлівському покидьку та його безумним хол**м, які вкотре "злетіли з котушок", завдавши ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 липня російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит" та житловому будинку, а уламки ракети впали на медцентр на лівому березі. Внаслідок масованого удару Росії загинула щонайменше 31 людина.

Зазначимо, СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по київській лікарні “Охматдит” ракетою Х-101. На місці трагедії слідчі виявили уламок двигуна.

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