За останні 6 днів війни до України повернулись 80 тисяч людей

За останні 6 днів війни до України повернулись 80 тисяч людей

Це переважно чоловіки.

В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, і переважна більшість громадян, які повернулися до України після 24 лютого, — чоловіки.

Такі цифри наводить Держприкордонслужба.

Також читайте Міжнародний суд ООН проведе слухання через війну Росії проти України

"Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що в перші дні війни, наприклад, у Рівному місцеві жителі активно вступають до лав тероборони. Під центром комплектування були величезні черги. Таке ж відбувалось і в інших українських містах.