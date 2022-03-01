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За останні 6 днів війни до України повернулись 80 тисяч людей

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Це переважно чоловіки.

В Україну з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, і переважна більшість громадян, які повернулися до України після 24 лютого, — чоловіки.

Такі цифри наводить Держприкордонслужба.

"Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють лави Збройних Сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони", - зазначили у відомстві.  

Нагадаємо, що в перші дні війни, наприклад, у Рівному місцеві жителі активно вступають до лав тероборони. Під центром комплектування були величезні черги. Таке ж відбувалось і в інших українських містах. 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Мирні мешканці по всій Україні голіруч кидаються на ворога, щоб зупинити ворожу техніку 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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