За останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за рік — голова ЗС Британії про контрнаступ ЗСУ

Окупанти вже настільки слабкі, що не мають сили для значного контрнаступу: за 18 місяців боїв вони втратили близько 2000-2500 танків.

Масштабний контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, тож несправедливо спекулювати або прив'язувати Україну до термінів.

Про це заявив адмірал, очільник Збройних сил Британії Тоні Радакін журналісту The Guardian.

За словами адмірала, українська стратегія наразі характерізується трьома словами: "морити, розтягуватися і бити", щоб поступово розбити російські оборонні лінії.

"Несправедливо спекулювати або прив'язувати Україну до термінів. Контрнаступ ніколи не був одиничним актом, також є економічний і дипломатичний", - додав він.

Адмірал повідомив, що за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік. Водночас окупанти вже настільки слабкі, що не мають сили для значного контрнаступу: за 18 місяців боїв вони втратили близько 2000-2500 танків.

Очільник Збройних сил заявив, що українські бійці ефективно використовуть ракети Storm Shadow. Попри те, що ті є достатньо складними, вони перемагають російську протиповітряну оборону.

Раніше Радакін заявляв, що ЗСУ поки що не прорвали оборонні лінії.

"Ми очікуємо, що Україна приверне частину сил другого ешелону, які вона має", - сказав він.

Також окупати мають дуже ефективні лінії оборони та щільність мінних полів. Серед інших проблем він назвав відсутність прикриття з повітря та те, що Україна не отримала всю необхідну техніку.

Додамо, що зброя, яку передала україні Британія, має "значний вплив" на перебіг війни. Зокрема, йдеться про ракети Storm Shadow.

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