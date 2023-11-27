За останні тижні Росія зазнала найбільших втрат від початку війни - британська розвідка

За останній місяць втрати російських окупаційних військ є найвищими від початку повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними відомства, ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області. Британська розвідка наводить дані українського Генштабу, згідно з якими, у листопаді середньодобові втрати військ РФ становлять 931 особу за добу.

Перед цим російська окупаційна армія зазнавала найбільших втрат у березні 2023 року із середнім показником 776 загиблих окупантів на добу – у розпал боїв за Бахмут Донецької області.

За даними Генштабу, ЗСУ протягом доби 26 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 750 російських окупантів, а також завдали їм втрат в озброєнні та військовій техніці.

Як пишуть західні ЗМІ, Росія перемістила стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт до України через значні втрати. Схоже, президенту РФ Володимиру Путіну не залишилося іншого вибору, як послабити оборону Калінінграда, форпосту, який з трьох сторін межує з членами НАТО і вважається одним із найбільш стратегічно чутливих регіонів Москви.

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