За останні три дні з залізничного вокзалу столиці на Західну Україну евакуювали понад 10 тисяч людей

Невдовзі евакуюватимуть мешканців Броварського напрямку.
За останні три дні з Центрального залізничного вокзалу столиці на Західну Україну евакуювали понад 10 тисяч людей. Українців вивозять із Бучі, Ірпеня, Ворзеля та Гостомеля.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написав мер столиці Віталій Кличко.
“Столиця допомагає Київській області вивозити мирних мешканців, надає автобуси, доправляє людей на залізничний вокзал. За останніх 3 дні потягами на Західну Україну відправили понад 10 тисяч врятованих від вогню окупантів людей. Сьогодні (12 березня, - ред.) на вокзал прибув і перший автобус із жінками та дітьми з Чернігова, де ворог буквально знищує місто. А завтра чекають на евакуйованих з населених пунктів Броварського напрямку”, - розповів Віталій Кличко.
Окремо міський голова подякував рятувальникам та працівникам транспортної сфери, які допомагають вивозити українців з гарячих точок.
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