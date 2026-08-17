Запеклі бої за останній плацдарм на Дніпропетровщині: що відбувається під час наступу ЗСУ (мапа)

Наступ ЗСУ / © Associated Press

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Новий наступ ЗСУ триває. Українські військові продовжують звільнення населених пунктів Дніпропетровської області від російських військ. Наразі під окупацією перебуває населений пункт Дачне.

Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі.

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У Генштабі спростували чутки, що начебто уся Дніпропетровська область звільнена від росіян. Там тривають активні бойові дії.

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«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються», — прокоментували ситуацію.

Новий наступ ЗСУ — що відомо

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вперше заявив про наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тоді він повідомив, що у бойових діях беруть участь воїни ДШВ та інші підрозділи. За його словами, за пів року вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів, а саме 26 сіл.

Наступ ЗСУ на Дніпропетровщині / © Deepstatemap

За даними мапи DeepState, українські військові звільнили такі населені пункти: Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

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