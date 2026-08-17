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Запеклі бої за останній плацдарм на Дніпропетровщині: що відбувається під час наступу ЗСУ (мапа)
У Генштабі спростували чутки, що начебто уся Дніпропетровська область звільнена від росіян.
Новий наступ ЗСУ триває. Українські військові продовжують звільнення населених пунктів Дніпропетровської області від російських військ. Наразі під окупацією перебуває населений пункт Дачне.
Про це Суспільному повідомили джерела в Генштабі.
У Генштабі спростували чутки, що начебто уся Дніпропетровська область звільнена від росіян. Там тривають активні бойові дії.
«Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються», — прокоментували ситуацію.
Новий наступ ЗСУ — що відомо
Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вперше заявив про наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тоді він повідомив, що у бойових діях беруть участь воїни ДШВ та інші підрозділи. За його словами, за пів року вдалося звільнити територію 745 квадратних кілометрів, а саме 26 сіл.
За даними мапи DeepState, українські військові звільнили такі населені пункти: Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове, Степове, Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.