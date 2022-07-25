За п'ять місяців збройної агресії РФ окупанти вбили в України 358 дітей, майже 690 поранено

Понад 1044 дитини постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі.
Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 358 дітей, понад 686 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Понад 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 686. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Так, 25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-річна дівчинка. Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.
В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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