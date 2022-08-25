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За п'ять місяців ЗСУ відбили в росіян території розміром з Данію - американські аналітики

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За п'ять місяців ЗСУ відбили в росіян території розміром з Данію - американські аналітики

Фото: Associated Press

Російські окупанти не мають повної сили для наступу, а натомість ЗСУ щодня працюють, аби вигнати з України ворога. 

Від березня 2022-го Збройні сили України вже відбили в армії країни-агресорки Росії території розміром із Данію.

Про це повідомили у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська втратили приблизно 45 тисяч км квадратних територій з 21 березня - площа, яка більше Данії", - наголошують в ISW.

Аналітики зазначають: відтоді, як російська армія відновила наступальні дії після паузи 16 липня, окупантам вдалося захопити близько 450,84 км квадратних нової території. Це приблизно дорівнює площі Андорри.

Американські аналітики наголошують, що загарбники не в змозі перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні здобутки. Більше того - їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.

Нагадаємо, розпочалася 183 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти намагаються штурмувати на кількох напрямках на Донеччині. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3909
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