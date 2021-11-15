За період перемир'я кількість полонених в ОРДЛО збільшилася на понад пів сотні - Денісова

За словами омбудсменки, скільки насправді українців незаконно утримуються в ОРДЛО, невідомо.

За період перемир'я, яке встановлене на Донбасі від 27 липня 2020 року, кількість незаконно затриманих громадян збільшилася на 70 осіб.

Про це повідомила українська омбудсенка Людмила Денісова у проекі "Спеціальний репортаж" на телеканалі "Дом".

Вона уточнила, що у місцях несвободи в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей утримується 301 громадянин України, з них – 30 жінок. У списку зниклих безвісти – 258 осіб.

"З часу всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування, яке діє з 27 липня 2020 року, кількість незаконно затриманих громадян України збільшилася на 70 осіб", - сказала Денісова.

За її словами, скільки насправді українців незаконно утримуються там, невідомо. "Але ми не про всіх можемо знати. Ми можемо знати про тих людей, з якими є зв'язок у їхніх родичів. Але у нас є ті, з ким ми не маємо зв'язку. Ми вважаємо, що вони там перебувають. Бо одного разу підтвердять, що там є цей громадянин, вдруге — не підтвердять", - зазначила Денісова.

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