За перші 7 хвилин "перемирʼя" РФ вже кілька разів вдарила по прифронтовим районам — військовий оглядач

Російські військові / © Associated Press

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Стартувало путінське "перемирʼя" на 3 доби.

Про це інформує 8 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

“Сподіваюся, помилки попереднього "перемирʼя" будуть враховані та ворог більше не займатиме "сіряк" та не накопичуватиметься спокійно, прикриваючись "перемирʼям", — йдеться у його повідомленні у соціальних мережах.

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За перші 7 хвилин "перемирʼя" окупант вже кілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтовим районам та по ЛБЗ.

Бої на землі не припиняються. І не будуть припинятися.

“Покровський, торецький, часівярський, костянтинівський, сумський, курський, білгородський, купʼянський та лиманський напрямки — ніде очікувано немає тиші. Бо болотні мразоти завжди брешуть”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ прокоментували ініціативу Путіна.

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Під час “минулого перемир’я” на фронті змін практично не було: на північних напрямках спостерігали перегрупування військ РФ, але на Покровському, Торецькому, Краматорському та Новопавлівському напрямках затишшя не було.