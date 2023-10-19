"За пів години розвалили групу в хлам": прикордонник розповів про запеклий бій з окупантами (відео)

Прикордонник Іван з позивним "Мажор" розповів, як разом з побратимами знищили штурмову групу добре споряджених окупантів на Донецькому напрямку.

Деякі фрагменти бою він зняв на відео, яке опублікував український журналіст Юрій Бутусов

За допомогою гранатомета Іван відігнав ворожий танк, ліквідував російського інструктора на псевдо "Золотий" та закидав окупантів гранатами.

Боєць ЗСУ / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

"Коли почалися активні бойові дії, я почув крики росіян і став закидувати їх гранатами. Вони щось відповідали, потім у них настрій пропав. За перші пів години бою ми розвалили першу групу в хлам: із 7 осіб 6 окупантів – "200", ще одного взяли в полон. Йому надали медичну допомогу", – каже Іван.

Позиції наших бійців були втримані. Полонений окупант був здивований, що з ним розмовляють російською.

"Він був у мультікамі, ми знайшли їхні активні наушники, окуляри від осколків, перчатки. Ця людина знала, куди йшла. Вони йшли дуже злагоджено. Але щось у них пішло не так, і вони почали одне одного кидати. Тому що він навіть кричав "Золотой, Золотой", цей відходив і його не забрав", – розповідає про полоненого наш захисник.

Росіянин був настрашений російською пропагандою і благав, щоб його не вбивали. Хоча наші бійці навпаки – ризикували життям, аби витягнути його з позиції задля поповнення обмінного фонду.

"Узяли ноші, і через позиції, під обстрілами, ризикували своїм життям заради його життя. Він був дуже здивований нашою роботою", – додав прикордонник.