Максимум був завезений перед вторгненням РФ в Україну з боку РБ, у лютому - 26 769 тонн (951 вагон).

За пів року до Білорусі було завезено понад 37 тисяч тонн боєприпасів

Канал @belzhd_live опублікував дані щодо кількості ввезених боєприпасів до Білорусі за лютий-серпень 2022 року. З них виходить, що за 6 місяців до Білорусі з РФ залізничним транспортом було ввезено 37 267 "врахованих" тонн боєприпасів (це 1390 вагонів).

Максимум був завезений перед вторгненням РФ в Україну з боку РБ, у лютому - 26 769 тонн (951 вагон).

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Основні станції розвантаження боєприпасів на Білоруській залізниці були такі:

станція Речиця;

станція Хойники;

станція Новобілицька;

станція Добруш;

станція Єльськ;

станція Козенки;

станція Центроліт;

станція Ліда;

станція Барановичі-Центральні;

станція Барановичі-Поліські;

станція Лунинець;

станція Заслонове;

станція Озерище;

станція Осиповичі-1;

станція Придвінська;

станція Брест-Східний.

Нагадаємо, російська армія знову може розпочати наступ на Київ з території Білорусі через Чорнобильську зону або Чернігівську область. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. Громов запевнив, що Чорнобильська зона зараз надійно закрита, інші кордони країни теж добре охороняються.

Водночас представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що Білорусь наразі не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для повторного наступу на Україну, але проводить навчання особового складу, щоб відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

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