За Південь, Маріуполь, Схід будуть важкі бої, але після них у РФ не залишиться резервів для наступу - Арестович

За Південь, Маріуполь, Схід будуть важкі бої, але після них у РФ не залишиться резервів для наступу - Арестович

Віримо в ЗСУ.

За Південь, Схід та Маріуполь слід очікувати тяжких боїв. Про це під час брифінгу повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

Водночас він додав, що після цього у окупанта не залишиться будь-яких резервів для наступу.

"Я вірю в наші збройні сили. Ми відіб'ємо Південь, Маріуполь та Схід, але уважно слідкуймо, бо легко там не буде. Можу зазначити одразу. Але після цього не думаю, що у військ РФ залишаться хоч якісь резерви для наступальних дій", - сказав Арестович.

Він також додав, що вночі 2 квітня ЗСУ завдали сильного удару по одній з таких колон. Внаслідок чого утворилася нова так звана “Чорнобаївка”.

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