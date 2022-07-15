За півтора місяця на кладовищі у Маріуполі з'явилися 1400 нових могил (фото з супутника)

На одному з кладовищ у Маріуполі зросла кількість поховань. Щомісяця копалося у п’ять разів більше могил, ніж до початку війни.

На Старокримському кладовищі у Маріуполі у період з 12 травня по 29 червня з'явилося близько 1400 могил.

Про це йдеться у дослідженні британського Центру інформаційної стійкості (CIR), пише The Guardian.

Використовуючи зображення, зроблені супутником Planet Labs, британський центр підрахував, що станом на 12 травня кількість могил на Старокримському кладовищі у Маріуполі від початку вторгнення Росії до України зросла на 1700, а до 29 червня з'явилося ще 1400 могил.

Planet Labs

Зазначається, що щомісяця копалося у п’ять разів більше могил, ніж до російського вторгнення.

"Наша доповідь засвідчує надзвичайний тиск на життя цивільних в Україні, особливо на окупованих територіях. Тимчасові поховання та дедалі більша кількість могил в Україні, особливо на окупованих територіях та біля них, є промовистим свідченням щодо кількості загиблих серед цивільного населення унаслідок російського вторгнення", – заявив директор із розслідувань CIR Бенджамін Стрік.

Нагадаємо, що маріупольські колаборанти вирішили нажитися на людському горі, а саме - на похованні загиблих мешканців.