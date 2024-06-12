За понад 100 км від РФ: окупанти знищили дві С-300 – Коваленко розповів подробиці

За словами експерта, ЗРК були знищені на Полтавщині.

Військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що окупаційна армія Росії із ракетного комплекса "Іскандер" знищила у Полтавській області дві установки зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Це Полтавська область… понад 100 км від кордону з Росією. Звичайно, для 9М723 ОТРК "Іскандер" – це не відстань, а ось те, що наведенням зайнятий розвідувальний БпЛА – це саме те, на що варто звернути увагу. Понад 100 км від кордону з Росією. Полтавська область. Розвідувальний БпЛА вільно наводить балістику на комплекс ППО... А ви про ЗРК Patriot під Харковом", - розповів подробиці експерт.

За словами Коваленка, на таких відстанях за БПЛА цілком може влаштовувати "полювання" легка авіація, наприклад поршневі літаки Як-52.

Мова йде про те, коли у квітні в Одеській області поршневий навчально-тренувальний літак Як-52 збив російський дрон-розвідник зі стрілецької зброї.

"Власне, поки в ближній і вже, навіть не лише ближній зоні, не буде вирішено питання з нахабною присутністю російських розвідувальних БпЛА, говорити про захист міст мільйонників, таких як Харків чи Дніпро, серйозною компонентою ППО типу ЗРК Patriot навіть не має сенсу", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, ЗСУ в ніч проти 12 травня атакували російські ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму.

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