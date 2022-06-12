За понад сто днів війни на світ з’явилось 50 тисяч українців: серед них три четверні

Понад тисяча двієнь, 14 трієнь та аж три четверні - народилися в Україні від початку року, і більше серед новонароджених - хлопчиків.

Із початком повно-масштабного вторгнення Росії пологові будинки в Україні стали на воєнні рейки. У підвалах швидко розгорнули пологові зали та палати. І саме там, під час повітряних тривог, попри обстріли та бомбардування, з'являлися на світ діти, йдеться в ТСН.

Росіяни бомбардують пологові будинки, запускають над ними ракети, через постійні удари ворога пологові залишаються без комунікацій, але працюють навіть у таких, нелюдських умовах і навіть під час обстрілів, у бомбосховищах, без жодного променю світла, тут народжуються діти.

Для Анастасії ці пологи вже другі, вона чекає на донечку, яка от-от має з'явитися на світ. Ім'я для неї, розповідає, придумала ще до того, як завагітніла, але нині воно набуло для неї ще більшого сенсу. «Планувала, якщо хлопчик, то буде Савелій, а якщо дівчинка, то Стефанія», - ділиться Настя.

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Жінка вже в пологовій залі, але, знає, якщо буде повітряна тривога, доведеться народжувати в бомбосховищі. Саме там вагітні жінки, породіллі, діти і медперсонал пересиджували обстріли в найскладніший для Києва період.

В одному із пологових будинків столиці пологову залу, палату післяопераційного нагляду та реанімаційні палати розгорнули у підвалі у перший день повномасштабного вторгення. Відтоді тут народжували, проводили кесарів розтин і жили сім'ями ті, хто на пологи виривався з окупації. «Вони в нас народжували, жили тут і чоловіки їхні, і діти. Ми зробили прихисток не тільки для вагітних жінок, а й для їхній сімей, бо вони приїздили от як зібралися, так і приїхали», - розповідає заступниця директора Київського пологового будинку №5 Олена Ярощук.

З 24 лютого в цьому пологовому народилося шістсот малюків. Це в кілька разів менше ніж у мирний час. Але двієнь, лише в березні, була рекордна кількість - це кожні десяті пологи.

Народжуються у бомбосховищах: в яких умовах з`являються на світ діти війни

Усього за понад 100 днів війни в Україні народилося понад п'ятдесят тисяч малюків. Але в Мін'юсті вважають, що новонароджених українців у цей період насправді більше. «Є діти, які народилися в окупації. Є діти і батьки, які примусово були вивезені до РФ, є діти, батьки яких не могли ще звернутися з питанням факту реєстрації народження дитини», - переконують у відомстві.

Поки немає інформації і про те, скільки українських малюків за цей час народилися за кордоном, в евакуації. Анастасія каже, їхати за кордон навіть не думала. Просто виїхала за межі Києва і коли загроза спала одразу повернулася, щоб народжувати саме у рідному міста. Анастасія вірить її Стефанія, хоч і народилася в такий складний час, але виросте такою ж мужньою і сильною, як і її країна.

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