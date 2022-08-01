Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

За послуги просив чималу суму: у Львові затримали 29-річного мешканця, який переправляв чоловіків за кордон

Дата публікації
Перегляди
852
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
За послуги просив чималу суму: у Львові затримали 29-річного мешканця, який переправляв чоловіків за кордон

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львові затримали місцевого жителя, який допомагав виїхати чоловікам за кордон.

Він обіцяв надати офіційні документи військовозобов'язаним для виїзду за кордон та вимагав з свої "послуги" 4 тис. доларів. 

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області та Львівська обласна прокуратура

29-річний львів’янин обіцяв виготовити медичні документи, які давали право виїзду за кордон чоловікам в умовах воєнного стану. Свої послуги зловмисник оцінював у 4 тис. доларів. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

29-річного жителя Львова затримали правоохоронці під час отримання ним 2 тис. доларів від потенційного клієнта. 

Чоловіку інкримінують ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" - 32-річного призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон.

Читайте також:

Зникла з подвір’я власного будинку - донька шукає 84-річну Олександру Оваденко з Бородянки

Зникла з подвір’я власного будинку - донька шукає 84-річну Олександру Оваденко з Бородянки
Наступна публікація