За послуги просив чималу суму: у Львові затримали 29-річного мешканця, який переправляв чоловіків за кордон

У Львові затримали місцевого жителя, який допомагав виїхати чоловікам за кордон.

Він обіцяв надати офіційні документи військовозобов'язаним для виїзду за кордон та вимагав з свої "послуги" 4 тис. доларів.

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області та Львівська обласна прокуратура.

29-річний львів’янин обіцяв виготовити медичні документи, які давали право виїзду за кордон чоловікам в умовах воєнного стану. Свої послуги зловмисник оцінював у 4 тис. доларів.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

29-річного жителя Львова затримали правоохоронці під час отримання ним 2 тис. доларів від потенційного клієнта.

Чоловіку інкримінують ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" - 32-річного призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон.

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