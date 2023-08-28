За працевлаштування без військового квитка доведеться заплатити: у ТЦК назвали розміри штрафів

Які штрафи загрожують за працевлаштування працівника без військового квитка пояснили у ТЦК

Перед тим як приймати на роботу працівника, будь-який роботодавець зобов’язаний перевірити, чи кандидат перебуває на військовому обліку, де саме, і чи є дані актуальними, — розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

А якщо кандидат на посаду не надає інформацію про свій військовий облік, роботодавець згідно з постановою Кабінетів Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 «Про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» не має права прийняти такого працівника на роботу.

Відповідальність за порушення цієї вимоги передбачена статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботодавцю, який працевлаштовує працівника без підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку, загрожує адміністративна відповідальність.

Які розміри штрафів

Для громадян порушення законодавства тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн).

порушення законодавства тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 3 400 грн). Для посадових осіб — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 5100 грн).

— від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 5100 грн). Повторне вчинення порушення протягом року, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, а також вчинення такого порушення в особливий період тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5100 до 8500 грн.

Крім того, як повідомив офіцер, центри зайнятості також не зможуть надати статус безробітного особі, яка підпадає під мобілізацію, якщо вона не має військово-облікового документа.

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