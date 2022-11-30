За прикладом Медведчука: затриманих священників УПЦ (МП) можуть обміняти на полонених українців

У воєнній розвідці розглядають варіант обміну полонених громадян України на затриманих під час обшуків священників УПЦ (Московського патріархату).

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Він наголосив, що українська сторона буде використовувати найменші можливості, аби обмінювати наших полонених громадян.

"На прикладі великого обміну і долі Віктора Медведчука Україна показала, що готова демонструвати найбільш креативні підходи, щоб повертати своїх громадян додому. Найменші можливості, які для цього будуть з'являтися - і формальні й неформальні, і публічні й непублічні, і відкриті й закриті - ми точно будемо використовувати", - сказав Юсов.

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Після скандалу у Києво-Печерській лаврі, де жінки виконували пісню, яка прославляла Росію, Служба безпеки завітала на обшуки до Лаври та інших церков УПЦ (МП). Під час обшуківправоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську та на Буковині.

Так, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

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