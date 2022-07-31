За прикладом Миколаєва: в одному із міст України також пропонують гроші за шпигунів

У разі затримання зрадника після надання про нього відповідної інформації громадянам обіцяють 50 тисяч гривень.

Очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул обіцяє громадянам грошову винагороду за надання інформації про шпигунів і зрадників, які працюють на Російську Федерацію, збирають і передають інформацію про Збройні Сили України.

Про це він повідомив у Facebook.

"Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України. Повідомляють про розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поруч з нами. Хоча ні, це не люди. Це гірше ворогів, це зрадники", - зазначив він.

Інформацію про зрадників можна надати за номером телефону: 067-563-02-63 в будь-якому з месенджерів, або листом на електронну пошту: krviddil.ssu@gmail.com

"Прохання – повідомляти прізвище, ім'я та по батькові людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення, складу і приналежності підрозділів ЗСУ, інших складових сил безпеки і оборони, про тих, хто здає окупантам місце розташування українських військових або хто коригує вогонь по нашій території. Якщо можливо, вкажіть номер телефону, адресу проживання та інші відомості, які можуть допомогти встановити таких осіб. Крім того, необхідно надати докладний опис події або фактів. При наявності – додайте фото і відео, які вказують, що людина допомагає ворогові", - заявив Вілкул.

Також він обіцяє виплачувати грошову винагороду в тому випадку, якщо після надання інформації про шпигунів, такі особи буду затримані.

"Я гарантую, що якщо за вашою інформацією буде затриманий реальний шпигун, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень. Якщо це буде покидьок-агітатор за "русский мир" (тільки підкреслюю – потрібно підтвердження, краще аудіо- або відеофіксація) – 10 тисяч гривень. Такі люди, по суті, теж є ворожими агентами впливу", - резюмував він.

Нагадаємо, в Миколаївській області платитимуть по 100 дол. свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів. Кім опублікував інструкцію, як здати зрадника та отримати гроші.

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