За принт із Сімпсонами оголошують американським агентом: колишній бранець про абсурд і знущання від окупантів

Українці, кому вдалося вирватися з російського полону, не мають особливої надії, що всі їхні кати будуть покарані.

Антін із Херсона не показує обличчя, бо на окупованій території ще залишаються його близькі і вони можуть теж потрапити до рук рашистів, йдеться в ТСН.

25 лютого чоловік вступив до лав місцевої тероборони, а вже після першого березня, коли росіяни окупували його рідне місто, хлопець разом із побратимами з тероборони пішли в партизани. Іще за місяць їх усіх спіймали ФСБ. Били і катували, називаючи нацистами та американськими агентами.

«До абсурду насправді. З принтом Сімпсінів, це для них ознака американского агента», - розповідає чоловік.

У полоні - спочатку в Херсоні, а потім у Криму Антін пробув 32 дні, а потім його обміняли. Розповідає, в катівнях тюрем росіян він утратив двох своїх командирів, їх рашисти забили до смерті.

Скільки наразі українців - цивільних і військових - перебувають у полоні росіян - цю цифру українська розвідка не розголошує. Та й самі спецпризначенці, не факт, що знають імена всіх бранців. Зокрема, цивільних. За 117 днів повномасштабної війни було з десяток обмінів, додому повернулися з пів тисячі українців.

Після останніх обмінів до України приїхав спецпредставник ЄС із прав людини. Еймон Гілмор проїхався розбитими Ірпенем і Бучею, рік тому Гілмор заявляв, що знає про існування таємної в'язниці "Ізоляція" в Донецьку. Тепер, каже, такі пекельні місця є всюди на окупованих територіях України. «Я думаю, що цивілізований світ добре все бачить і добре все усвідомлює, що відбувається. Європейський союз надає підтримку національній поліції України, органам прокуратури і міжнародному кримінальному суду, щоб зібрати, зберегти всі докази цих жахливих злочинів, і щоб відповідальні за ці страшні варварські акти були покарані», - зазначає Еймон Гілмор.

Однак у покарання всіх катів не дуже вірить колишній бранець Росії Антін. Каже, він хоч і бачив, як росіяни вбивали його побратимів, але не впевнений, чи зможе проти них свідчити, бо навряд чи їх упізнає. «Ці люди ніколи не показували нам своїх обличь, вони завжди були в балаклавах, завжди закриті обличчя, і крім погляду ми нічого не бачили», - зазначає чоловік.

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