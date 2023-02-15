"За Путіна ніхто помирати не хоче": як російські генерали змушують "мобіків" іти на забій

Російські генерали змушені застосовувати до мобілізованих росіян жорсткі репресивні методи, оскільки не мають чим мотивувати новобранців на виконання бойових завдань. Фактично їх відправляють на забій.

Таку думку висловив у середу, 15 лютого, в ефірі телеканалу FREEДОМ військовий оглядач, колишній речник Збройних сил України Владислав Селезньов.

“Немає цілей, немає мотивації... Заради чого? Заради якихось чудових ідей та історичних екскурсів Володимира Путіна? Очевидно, що за це вмирати ніхто не хоче. Для того, щоб забезпечити хоча б якусь дисциплінованість і готовність виконувати бойові завдання з ризиком для життя, путінські генерали використовують, зокрема, і репресивні методи. Хоча, безумовно, про відповідність їх національному законодавству РФ і близько не йдеться”, - зауважив експерт.

На його думку, за таких умов, російські солдати радше шукатимуть можливість втекти з поля бою, ніж “діяти раціонально, ініціативно, на результат”. Водночас шалені втрати серед особового складу, які за добу можуть сягати 600 осіб, вимагають поповнення людськими ресурсами.

“Путінська армія може затикати ці дірки тільки за рахунок відправлення малопідготовлених, погано забезпечених російських військовослужбовців. Тому не до якісної підготовки. Беруть усіх підряд, гребуть усіх підряд. Забезпечують малою частиною від того, що потрібно для військовослужбовців на полі бою. Фактично їх відправляють на забій”, — резюмував Владислав Селезньов.

Нагадаємо, на російський пабліках з’явилося відеозвернення військових, яких мобілізували до армії в жовтні минулого року в Калінінградській області РФ. “Мобіки” запанікували після того, як їхній батальйон перейменували на "піхотний" і наказали "виконувати штурмові завдання" під командуванням ватажків так званої “ДНР”.

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