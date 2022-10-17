За ранок Повітряні сили знищили 37 із 43 дронів, випущених Росією.

Усі безпілотники летіли з півдня.

Такі уточнені дані в ефірі телемарафону оприлюднив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Летіли усі з півдня. 43. 37 знищено. Усі сили та засоби - і авіація, і зенітні ракетні комплекси, і інші сили оборони - були залучені. 86% щонайменше - це знищені "Шахеди". Це непоганий результат по таких цілях", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. За повідомленням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, внаслідок атаки знеструмлені сотні населених пунктів.

Наразі всі служби працюють над усуненням наслідків обстрілів та відновленням електропостачання.

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