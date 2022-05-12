За результатами війни Україна може звільнити всю свою територію, включаючи Крим і Донбас - лідер Китаю

За результатами війни Україна може звільнити всю свою територію, включаючи Крим і Донбас - лідер Китаю

За словами Арестовича, голова КНР Сі Цзіньпін нечасто робить зовнішньополітичні заяви, значить "це ретельно вивірена історія".

За результатами війни Україна може звільнити всю свою територію, включаючи Крим і Донбас. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Як зауважив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, голова КНР Сі Цзіньпін нечасто робить зовнішньополітичні заяви, значить "це ретельно вивірена історія".

Про це він сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 травня.

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"Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив цікаву річ. Він заявив, що Китай поважає територіальну цілісність України. Вважає, що треба вирішити все дипломатичним шляхом. Територіальна цілісність України, нагадую, це Крим та Донбас. Це не лише ті території, які зараз захоплені. Китай зробив свій вибір. Китайські лідери такими словами не кидаються. Це дуже ретельно вивірена історія. Він (китайський лідер – ред.) нечасто робить зовнішньополітичні заяви. А це означає, що китайське керівництво провело консультації та зробило висновок, що за результатами цієї війни Україна може звільнити всю свою територію, включаючи Крим та Донбас", - сказав Арестович.

Радник керівника Офісу президента зауважив, що аналогічну заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба вчора, 10 травня. "До 23-го говорили, що лише політико-дипломатичним шляхом, а зараз ми бачимо можливість звільнити всю територію України", - уточнив Арестович.

Політик зазначив, що китайці дуже не люблять тих, хто програв. "А ще більше вони не люблять тих, хто дурить, а потім програє, як зробив Путін", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що в Росії тривають "грандіозні зміни" у керівництві Генерального штабу. Навіть "керівник вторгненням до України" Валерій Герасимов де-факто вже відсторонений від своїх обов’язків, однак юридично ще обіймає свою посаду.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 11 травня

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