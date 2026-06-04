За рік СБС знищили понад 100 тисяч "хробаків", в наступному планується ще 200 тисяч, - Мадяр

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Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

«Сьогодні, 4 червня 2026 року, за 358 діб з дня створення угруповання СБС (11 червня 2025 р.), Птахи перетнули відмітку 100 000 тушок біомаси ворога підтвердженими безповоротними та санітарними втратами (верифіковано у військовій системі обізнаності Дельта, де зберігаються відомості та докази по кожній місії). За посиланням - детальна Підрахуйка за рік», - написав «Мадяр».

Він зазначив, що це тільки особовий склад ворога, загалом за рік СБС знищили понад 350 000 цілей.

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«Угруповання Сил Безпілотних Систем було створене 11 червня 2025 року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС у складі 12 підрозділів. Знищено/уражено 350 тис верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1,65 млн бойових місій (близько 5000 вильотів щодобово). Серед чутливих цілей: 248 одиниць ППО, 817 танків, 1379 БТР, БМП та ББМ, 4890 гармат, 342 САУ, 281 РСЗВ, 26 430 одиниць логістичної техніки, 29 903 БПЛА-розвідників, 7 633 шахедів та гербер, 13 літаків та гелікоптерів, 10 848 точок вильоту пілотів, 100 082 хробаків та багато іншого мотлоху», - написав «Мадяр».

Він повідомив, що на наступний рік СБС планують знищити 650 тисяч цілей, в тому числі 200 тисяч російських військових.

«За тиждень - рік пролетів. План на наступний рік угруповання - 200 000 хробаків/ 650 000 цілей. Джентельмени, вітаю та дякую за потужній результат. Кожен третій хробак і кожна третя ворожа ціль відпрацьовані силами СБС», - заявив Роберт «Мадяр» Бровді.

Як раніше писало BBC, Сили безпілотних систем становлять лише 2% від чисельності ЗСУ, але сьогодні на них припадає третина всіх знищених цілей.

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