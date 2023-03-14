Росія за рік наростила приховані резерви за кордоном на 80 млрд доларів - Bloomberg

Росія накопичує за кордоном активи завдяки акціонерам, які отримали непередбачений дохід минулого року.

Росія зберігає близько третини доходів у розмірі 227 млрд доларів за кордоном. Зокрема, за рік повномасштабної війни Росія наростила близько 80 млрд доларів, які зберігаються у готівці, нерухомості та інвестиціях у філії.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, гроші за кордоном є тіньовим резервом, який допоміг підтримати фінанси Кремля після його нападу на Україну в лютому 2022 року.

"Через те, що Європа зволікала з націлюванням на російський енергетичний сектор, Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів щодо поточних операцій у своїй історії. Це де-факто звело на немає наслідку заморожування активів центрального банку у березні 2022 року, оскільки Росія могла відшкодувати те, що вона", - сказала Марія Шагіна, економіст британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень. - втратила”.

Прикметно, що Росія накопичує за кордоном активи завдяки акціонерам, які отримали непередбачений дохід минулого року.

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Це питання набирає все більшої уваги, оскільки союзники України, такі як Канада та Німеччина, висувають ідею використання мільярдів заморожених російських активів для компенсації країні та допомоги у її відновленні.

"Безпрецедентні обмеження щодо центрального банку РФ минулого року заблокували близько 300 млрд доларів його резервів, залишивши йому мало можливостей для інвестицій, окрім юаня та золота. Активи російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, також були заморожені в деяких західних юрисдикціях", - вказано у повідомленні.

Накопичення Росією іноземних активів минулого року досягло 107 млрд доларів. Bloomberg Economics зазначає, що швидше за все цю цифру завищено на 21 мільярд.

"Накопичення прихованих резервів Росією цілком можливе, - сказав Сергій Гурієв, економіст, який колись консультував російський уряд, але пізніше виїхав до Парижа, де він зараз є ректором Sciences Po. Головне питання у тому, наскільки цих резервів вистачить для фінансування дефіциту бюджету 2023 року".

Як стало відомо, Кремлівський диктатор Володимир Путін обговорював повномасштабне вторгнення до України з 3-4 особами зі свого найближчого оточення. Що й стало однією з його головних помилок.

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