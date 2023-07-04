"За сценарієм Фінляндії та Швеції": очільник МЗС Британії підтримав вступ України до НАТО

Україна зможе вступити до НАТО без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією.

Україна зможе вступити до НАТО за сценарієм Фінляндії та Швеції, які вступають до Аляьнсу без Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Відповідну заяву зробив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі газеті La Repubblica.

Він зазначив, що наразі невідомо, коли це станеться, оскільки важко спрогнозувати, коли завершиться війна Росії з Україною.

"Я вважаю, що Україна може зробити це без звичайної тяганини, як це сталося зі Швецією та Фінляндією", - сказав він.

Також він додав, що армія в Києві тепер має досвід постачання озброєнь та навчання за стандартами НАТО", - сказав Клеверлі.

Колишній президент Польщі Александер Кваснєвський заявив, що вступ України до НАТО в сьогоднішніх умовах означав б початок Третьої світової війни.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України в НАТО можливий після виконання неодмінної умови — вирішення всіх територіальних суперечок.

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