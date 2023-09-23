За сценарієм острова Зміїний: експерт описав можливості для звільнення Криму

Потрібно повністю ізолювати півострів від зовнішнього світу та методично та планомірно знищувати окупантів.

Звільнити Крим від російських окупантів можна за сценарієм, який раніше був використаний Силами оборони України (СОУ) для острова Зміїний. Для цього потрібно повністю ізолювати півострів від зовнішнього світу та методично та планомірно знищувати окупантів.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, з точки зору ураження засобами, які є в розпорядженні української армії, фортифікаційні споруди та лінії оборони в тимчасово окупованому Криму нагадують “листковий пиріг” із 40-кілометровою зоною застосування ствольної артилерії, 80-кілометровою зоною РСЗВ та 120/150-кілометровою зоною (за перспективи отримання засобів ураження відповідної дальності).

“Основне завдання СОУ для старту активної фази даного сценарію - це вихід до адміністративної межі півострова. Після цього розпочнеться формування ударно-вогневого потенціалу для виконання завдань зі знищення всіх військових об'єктів та військової інфраструктури на півострові”, - вважає експерт.

Важливим моментом Олександр Коваленко називає відновлення повного контролю над Азовським морем та виведення з ладу Кримського моста. На його думку, збереження поромного сполучення можливе лише в цивільних цілях, а в разі його використання для логістики окупантів пороми повинні знищуватись у морі або в портах.

“Таким чином, контингент російських окупаційних військ (РОВ) на півострові опиниться в ізоляції і щодня нестиме втрати, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за деякий час до повної втрати боєздатності підрозділів РОВ у Криму”, - наголосив експерт.

При цьому Коваленко відзначив, що уже тепер на півострів прилітають ракети, які не можуть перехопити російські засоби ППО і навіть південна смуга півострова не є безпечною для окупантів.

“Такі можливості значно розвантажують можливості СОУ щодо створення максимально ефективної зони ураження у тимчасово окупованому Криму. І скільки б окупанти не зосередили особового складу на півострові, після втечі з материкового півдня, сто тисяч і навіть сто п'ятдесят тисяч, ця кількість буде неважливою. Адже в Криму ця маса буде в ще жахливіших умовах, ніж на правому березі Херсонської області. Не в рази, а на порядок”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов уточнив, на які саме об'єкти в окупованому Криму спрямовані удари ЗСУ.

Читайте також: