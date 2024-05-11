"За що ми воюємо – нікому не зрозуміло": полонений сержант РФ вилив душу 3-й штурмовій

Цей окупант і ще один російський боєць – єдині, хто вижили під час спроби ворожого штурму українських позицій на Луганщині.
Третя окрема штурмова бригада взяла в полон заступника командира взводу, старшого сержанта 752-го полку Росії Івана Семенова і його товариша по службі. Під час розмови окупант сказав, що не знає, за що воюють росіяни.
Про це Третя штурмова бригада повідомила в Мережі та опублікувала відео розмови з полоненим.
Семенов і ще один російський військовий – єдині, хто з окупантів вижив під час спроби штурму в районі Райгородка Луганської області. Обоє були взяті в полон бійцями другого батальйону.
"Під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів – безповоротно знищені. Цим двом пощастило вижити, і вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча, на думку їхніх командирів, – скоріше, "обнулитися", – йдеться в повідомленні 3-ї ОШБр.
На опублікованому бригадою відео Семенов розповів, як його група намагалася зайти на позиції ЗСУ:
"Вранці заходила розвідка. Чия саме – не можу сказати, я навіть своїх розвідників не знаю. Нас відправили як "закріп". В моїй групі було восьмеро людей. Взагалі планувалася ще група з восьми людей, але там незрозуміло було по часу, ми нічого толком не знали, коли, що".
"Врешті ми зайшли. Почали там окопуватися, наводити лад. Мене і ще трьох хлопців з моєї групи смикнули через посадку. Там уже в нас були і дев’ята рота, і розвідка – я вам не можу навіть сказати, хто саме був", – додав полонений.
Український військовий сказав окупанту, що в результаті їхніх дій у посадці були ліквідовані 28 російських військових. На що загарбник каже: "Охрініти".
Полоненим також дали можливість звернутися на камеру до інших російських військових.
"Живіть, хлопці, заради сім’ї, заради рідних. За що ми там, бл*ть, воюємо – це нікому не зрозуміло", – сказав Семенов.
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До слова, раніше український розвідник 95-ї ОБШБр на позивний "Пітбуль" розповів, як російський окупант набрав вагу в українському полоні.
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