За що Росія воює, якщо вона в кінцевому підсумку програє: відповідь Арестовича

На думку Арестовича, найгірше для Росії у цій війни - це капітуляція.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Російська Федерація на 9-му місяці повномасштабного вторгнення уже воює за ціну поразки.

Таку думку Арестович висловив у розмові із російським опозиціонером, адвокатом Марком Фейгіним.

"Ціна поразки може бути більша або менша. Вони воюють - за меншу. Поразку уже усі усвідомили. Ні в кого немає ілюзій. Навіть Путін розуміє, що він програв, і жодними зусиллями він не змінить це. Вони воюють, щоб поторгуватися за ціну поразки", - вважає він.

На його думку, найгірше для Росії у цій війни - це капітуляція. І Сили оборони робитимуть усе, аби вибити росіян із України.

"Ми будемо ввести цю ситуацію до їхньої капітуляції. Поразка - це не найгірше, що може статися. Найгірше - це капітуляція. Вони повинні вивести свої війська із території України. До цього ми готові. Моя позиція чітка та пряма. Росія повинна бути позбавлена ядерної зброї, бо це єдине гальмо для усього людства", - сказав Арестович.

Війна в Україні може тривати до 2024 року

Військовий експерт Олег Жданов припускає, бойові дії в Україні можуть тривати до 2024 року, оскільки саме в той рік пройдуть президентські вибори в Україні, Росії та США.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак під час виступу на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі висловився про терміни закінчення війни. На його думку, війна в Україн навряд чи закінчиться навесні 2023 року, про що раніше говорив керівник ГУР Буданов.

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