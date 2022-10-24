"За що ви воюєте?" – Генштаб ЗСУ опублікував термінове звернення до російських солдат (відео)

ЗСУ наголосили, що Україна ніколи не погрожувала Росії та нагадали росіянам про можливість здатись у полон.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував термінове звернення до солдат Російської Федерації із закликом не піддаватись пропаганді Кремлія, не служити диктатору Путіну та здаватись в полон.

"Ви перебуваєте на території чужої країни та берете участь у військових злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви – витратний матеріал. Втрати ніхто не рахує. Поставте собі запитання: "За що ви воюєте?". За страх ваших вождів втратити владу, за їхній спосіб життя, створений на грошах, вкрадених у вас і ваших сімей, за їхню тупість і некомпетентність. Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Сьогодні ви воюєте не з НАТО, скільки б про це вам не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ та свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї, дітей та майбутнє до останнього, подумайте і ви про свої сім'ї. Вашим близьким потрібні живі, здорові батьки, чоловіки та сини, потрібні вдома. Життя дане не для того, щоб виконувати злочинні накази путінського режиму. Збережіть своє життя та майбутнє – відмовтеся від участі у кривавій путінській війні. Складіть зброю заради вашого безпечного та мирного майбутнього", - йдеться у зверненні.

Командування Збройних сил України пропонує окупантам здатися в полон та повернутися додому живими.

"Ми гарантуємо дотримання Женевських конвенцій стосовно полонених, медичну допомогу, зв'язок із рідними та близькими. Усі ті, хто здався в полон, оформляються, як ті, що потрапили в полон під час бойових дій. Це дозволяє уникнути переслідування з боку російських спецслужб", - повідомляють ЗСУ.

Російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чатбот "Хочу жить" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються звернення від російських військовослужбовців та їхніх родичів.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 67 940 осіб особового складу.

І саме через значні втрати РФ наближений до Кремля російський олігарх, а також очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин знову вербує російських ув'язнених у колоніях.

На Харківщині ЗСУ взяли в полон двох "свіжемобілізованих" росіян і тим самим врятували свої життя.

Мобілізовані росіяни потрапляють на війну до України без необхідної підготовки і зброї, багато з них замислюються про можливість здавання в полон цілими підрозділами.

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