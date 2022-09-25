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За сім місяців війни росіяни в Україні вбили 391 дитину

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За сім місяців війни росіяни в Україні вбили 391 дитину

Фото: Associated Press

​​Найбільше постраждало дітей від рук окупантів у Донецькій області.

За даними Ювенальних прокурорів за сім місяців російської збройної агресії в Україні загинула 391, а 773 отримали поранення, також відомо, що 7820 були депортовані.

"Станом на ранок 25 вересня 2022 року понад 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у дописі.

Найбільше постраждало дітей у наступних областях:

  • У Донецькій області – 400
  • У Харківській – 231
  • У Київській – 116
  • У Миколаївській – 72
  • У Чернігівській – 68
  • У Луганській – 61
  • У Херсонській – 55
  • У Запорізькій – 47
  • У Дніпропетровській – 26

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали. 

Росіяни вбили в Україні 361 дитину

Росіяни вбили в Україні 361 дитину

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