За сім місяців війни росіяни в Україні вбили 391 дитину

Найбільше постраждало дітей від рук окупантів у Донецькій області.
За даними Ювенальних прокурорів за сім місяців російської збройної агресії в Україні загинула 391, а 773 отримали поранення, також відомо, що 7820 були депортовані.
"Станом на ранок 25 вересня 2022 року понад 1164 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 391 дитина загинула та понад 773 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у дописі.
Найбільше постраждало дітей у наступних областях:
- У Донецькій області – 400
- У Харківській – 231
- У Київській – 116
- У Миколаївській – 72
- У Чернігівській – 68
- У Луганській – 61
- У Херсонській – 55
- У Запорізькій – 47
- У Дніпропетровській – 26
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Зеленодольськ на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув загинув 9-річний хлопчик, ще 10 людей постраждали.
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