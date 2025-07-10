РФ не зможе захопити всю Україну найближчим часом / © Getty Images

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Росії може знадобитися щонайменше 89 років, щоб повністю окупувати Україну, якщо збережуться нинішні темпи просування армії РФ, які пришвидшилися влітку.

Про це йдеться в прогнозі британського видання The Economist, яке здійснило моделювання на основі супутникових даних і статистики втрат армії РФ.

За даними The Economist, станом на 9 липня 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила від 900 тисяч до 1,3 мільйона військових, з яких 190–350 тисяч — загиблі. Видання зауважує, що кількість зросла особливо в останні тижні, а щоденні втрати Росії зараз найвищі за весь період війни.

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«Російські офіцери представили літній наступ 2025 року, як вирішальний. Однак, реальні результати свідчать про інше. Росія просувається в середньому лише на 15 квадратних кілометрів на день, що, враховуючи кількість загиблих, виглядає вкрай неефективно. За останній рік армія РФ здобувала менш як 0,04 кв. км на одного загиблого», — зазначають журналісти.

Як підрахували аналітики, навіть у нинішньому темпі повне захоплення України могло б відбутися не раніше 2114 року, тобто за 89 років. Крім того, захоплення неокупованих повністю територій на які претендує Путін, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, потребує ще принаймні чотири роки, тобто до 2029 року.

Нагадаємо, аналітик Девід Акс спрогнозував, що за нинішнього темпу просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну.

«За нинішніх темпів наступу і втрат росіяни захоплять решту України 2256 року ціною 101 мільйона жертв, — прогнозує екперт Девід Акс. — Наразі населення Росії становить 144 мільйони осіб».

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Командувач силами армії США в Європі генерал Крістофер Каволі наголосив, що чисельність війська РФ в Україні лише зростає, сьогодні воно налічує щонайменше 600 тисяч військових. За його даними, це — «найвищий показник за весь час війни», який «майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення».

Щоб продовжити спонсорування війни, президент Росії Володимир Путін торік підвищив особисті та корпоративні податки. Також російський диктатор, його міністри й генерали налаштовані на тривалу війну, яка може вийти за межі України.