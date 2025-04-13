За скільки часу росіяни можуть дійти до Дніпра: майор запасу НГУ відповів

Експерт пояснив, скільки часу знадобиться росіянам, щоб дійти до Дніпра / © ТСН

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Росіянам може знадобитися орієнтовно три роки, щоб дійти до міста Дніпро.

Про це в етері “Еспресо” сказав ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман.

На думку експерта, російський наступ 2023-2024 років був повільним. Окупаційна армія зазнала великих втрат.

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«Навряд чи росіяни просунуться до Дніпропетровщини, це велика відстань. Російські війська продовжують повільне просування на Донеччині, зокрема в напрямку Покровська, однак темпи цього наступу свідчать про його обмеженість», — зауважив він.

Олексій Гетьман додав, що за рік окупанти встигли захопити трохи більше 50 кілометрів, втративши майже пів мільйона військових. На його думку, це не може свідчити про успішну наступальну операцію. Він зауважив, що ЗСУ ведуть виснажливу оборону, завдаючи загарбникам втрат.

«Ми оперуємо поняттям квадратних кілометрів, а не відстаней. Якщо порівняти з історичними прикладами наступів у минулих війнах, то сучасне російське просування виглядає надзвичайно повільним», — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву щодо війни в Україні, підкресливши, що переговори з припинення бойових дій можуть просуватись, хоча й натякнув на необхідність поступок.