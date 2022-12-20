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"За сотні кілометрів можуть бачити, що у нашому небі": військові пояснили нюанси повітряних атак РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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"За сотні кілометрів можуть бачити, що у нашому небі": військові пояснили нюанси повітряних атак РФ

Фото: Associated Press

Окупанти вдаються до хитрощів під час атак України. 

Негода, зокрема, туман чи мряка суттєво не впливають на можливості росіян обстрілювати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони пояснили, що Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, щоб відстежувати наслідки своїх ударів. У цього повітряного судна є потужні радіолокаційні засоби, які сканують всю територію України. 

"За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - пояснюють у Міноборони.

Натомість ясна погода допомагає провести розвідку об‘єктів удару.

"Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування", - додають в відомстві.

Водночас, в Оборонному відомстві наголошують, що передчасно радіти успіхам збиття іранських дронів Shahed-136 не варто. 

"Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО", - пояснюють військові.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки. Водночас агресор домовляється з Іраном про поставки ракет. Але українська сторона на найвищому рівні робить все можливе, щоб цього не відбулося. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3739
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