"За сотні кілометрів можуть бачити, що у нашому небі": військові пояснили нюанси повітряних атак РФ

Окупанти вдаються до хитрощів під час атак України.

Негода, зокрема, туман чи мряка суттєво не впливають на можливості росіян обстрілювати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У Міноборони пояснили, що Росія використовує літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, щоб відстежувати наслідки своїх ударів. У цього повітряного судна є потужні радіолокаційні засоби, які сканують всю територію України.

"За кілька сотень кілометрів до кордону України він може бачити практично усе, що відбувається в нашому небі", - пояснюють у Міноборони.

Натомість ясна погода допомагає провести розвідку об‘єктів удару.

"Погода впливає на вивчення наслідків ударів і можливе коригування", - додають в відомстві.

Водночас, в Оборонному відомстві наголошують, що передчасно радіти успіхам збиття іранських дронів Shahed-136 не варто.

"Жертвуючи дешевими "мопедами", росіяни виснажують наші ППО", - пояснюють військові.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що у росіян залишилося вкрай мало ракет, їх вистачать на 3-4 атаки. Водночас агресор домовляється з Іраном про поставки ракет. Але українська сторона на найвищому рівні робить все можливе, щоб цього не відбулося.

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