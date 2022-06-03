За сто днів війни українці дізнались про своїх майже 150 героїв: хто вони і як відзначились

За сто днів війни українці дізнались про своїх майже 150 героїв: хто вони і як відзначились

За 100 днів війни в Україні вже 147 героїв - з них 70 чоловіків та 2 жінки отримали звання Героїв України посмертно.

Серед героїв і ті, хто щойно випустився з військових академій, і ті, хто прийшов на війну лейтенантом ще 8 років тому, і ті, хто вже доріс до генеральських погонів, йдеться в ТСН.

Щойно з академії і відразу в Герої - Жені Пальченко 23 роки, Дімі Дозірчому 24 роки і вони захищають Миколаївщину. Хлопці спочатку навіть не повірили дзвінкам від рідних, ну як це вони - прості хлопці, а вже з найвищими нагородами?

«Не одразу повірив, але впродовж дня телефонували. Мені брат зателефонував рідний і каже: «Палчьенко, може це не ти», - пригадують розмови хлопці.

В тому бою їхні танки загинули. А хлопці продовжували вести бій, цим врятували життя побратимам.

Молодим лейтенантом прийшов колись на війну офіцер Роман Дармограй - в Авдіївській промзоні відразу дізнався, як це втрачати. Це зараз він спаливши колонну танків на броварському напрямку.

Звичайний вчитель англійської мови Денис Прокопенко - командир спочатку полку «Азов», а потім і гарнізону Маріуполь – «Редіс».

Він останні кілька років готував своїх бійців захищати Приазов’я, і вони виконали бойове завдання до кінця.

Війна свого часу посадила за парту Дмитра Кащенка, пішов вчитися, аби колись стати генералом, але ж в душі завжди залишався танкістом, який любить робити свою нелегку роботу. Разом зі своїм особовим складом захищав Київщину та боронив Чернігівщину і став Героєм України.

Вже дев’ятий рік поспіль триває війна Віктора Ніколюка. «Ми беремо бойовим досвідом, який мають наші фахівці», - запевняє він.

Бойовий шлях в російсько-українській війні почався із захисту Луганщини. Своє почесне звання позивний "Вітер" отримав на 15 день війни.

Кирило Верес починав разом з Віктором з Луганщини. Про себе жартує, що прийшов на війну молодим. «Залишився лише красивим і веселим», - сміється боєць.

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Зібрав собі всі можливі нагороди, окрім зірки - ще й повний кавалер ордена Богдана Хмельницького.

За два тижні до повномасштабної війни генерал Олександр Павлюк жартував, коли вже нападуть ті кацапи? «Чекаємо, коли скинуть графік на цілий рік», - жартував генерал.

Він готував підрозділи об’єднаних сил - слідкував, як їм видають сучасну військову техніку. Керував обороною Києва та області, які тепер можуть дихати вільно.

А Дмитро Красильников напередодні дав команду, яку українці виконують і досі. «Вірити в свої Збройні сили і в свою армію», - закликає герой.

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