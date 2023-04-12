За стратою українського полоненого можуть стояти бійці "Вагнера": екснайманець упізнав на відео "колег"

За даними джерел серед найманців, ця та інші страти були санкціоновані керівником ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним "з метою озлоблення ЗСУ".

Українського полоненого військового могли стратити бойовики ПВК "Вагнера", адже один із екснайманців компанії упізнав на викладеному в Мережі відео своїх "колег".

Про це засновник російського правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін розповів у ефірі "Ходорковський Live".

Осєчкін стверджує, що розмовляв із колишнім "вагнерівцем" Андрієм Медведєвим, який зараз перебуває в швецькій депортаційній в’язниці. Колишній бойовик "однозначно впізнав" на відео зі стратою українця своїх "колег".

"Він однозначно опізнає там своїх колишніх колег, бійців ПВК "Вагнер", за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за тим, що вони озвучують по раціях між самою цією позасудовою стратою і жорстоким вбивством, по тому, які вистріли лунають із АГС. Він однозначно стверджує і допомагає нам в упізнанні, що до цього страшного вбивства причетні бійці незаконного збройного формування, відомого як ПВК "Вагнер", – розповів керівник проєкту Gulagu.net.

Осєчкін пообіцяв винагороду в 3000 євро за будь-яку інформацію про воєнних злочинців на відео зі стратою українського бійця, а також "про тих, хто це знімає, одобрює, і хто далі там керує тією людиною, яка відрізає голову".

Згодом у телеграм-каналі Gulagu.net повідомили із посиланням на кількох співрозмовників із "Вагнера", ця та інші страти "були санкціоновані командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним з метою озлоблення ЗСУ… і створення таких умов, за яких росіянам буде страшно здаватися в полон".

Що відомо про страту українського полоненого військового

Нагадаємо, в Мережі з’явилося жорстоке відео, на якому російські окупанти страчують українського полоненого військового, відрізаючи йому голову. Як повідомили в Міноборони України, там зараз ретельно вивчають це відео, щоб встановити особу вбитого та його катів.

Коментуючи цей воєнний злочин, президент України Володимир Зеленський наголосив, що "ми нічого не збираємося забувати і прощати вбивцям".

Як пояснили в ГУР Міноборони України, росіяни публікують моторошні відео зі стратами військових, щоб залякати як українських, так і своїх бійців. Ще одна мета ворога – щоб окупанти боялися здаватися в полон ЗСУ.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні закликала світ розслідувати страту українця та заявила, що це непоодинокий випадок.

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