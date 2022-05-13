За "свідчення" проти захисників Маріуполя окупанти пропонують жителям захоплених територій гроші

За "свідчення" проти захисників Маріуполя окупанти пропонують жителям захоплених територій гроші

Російські військові пропонують жителям тимчасово окупованих територій України гроші за зруйноване житло. Такі "компенсації" окупанти пропонують в обмін на "свідчення" проти захисників Маріуполя.

Окрім того, окупанти переконують жителів Бердянська, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю".

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, окупанти залякують та проводять фільтрацію населення окупованих територій. Так, у селі Безіменне Донецької області під час фільтраційних заходів загарбники пропонують людям "грошову компенсацію за зруйноване житло" в обмін на згоду "свідчити" проти українських захисників у Маріуполі.

Також читайте На Херсонщині окупанти змушують українських провайдерів підключатися до російських мереж

Крім того, в Бердянську окупанти вмикають звуковий сигнал тривог, одночасно наказуючи всім зачиняти вікна, двері та не залишати домівок. Так загарбники переконують місцевих жителів, що ЗСУ нібито "збираються застосувати в місті хімічну зброю".

Водночас, за даними розвідки, до окупованого Херсона прибула група вербувальників ­­– працівники ФСБ, офіцери "міністерства держбезпеки ДНР" і представники ПВК "Ліга" (колишня "Вагнер"). Їхнє завдання – знайти людей, які погодяться працювати у "спецслужбах ДНР". Паралельно окупанти проводять показові фільтраційні заходи щодо патріотично налаштованих місцевих.

Протягом періоду перебування вказаної групи було закатовано та вбито до 50 цивільних. Близько 120 жителів Херсона було викрадено. Наразі їхнє місцеперебування невідоме.

За даними розвідки, 12 травня російські найманці прибули до місцевого СІЗО, де проводили так звану "мобілізацію" серед утримуваних осіб. З приміщення було чутно стрілянину з автоматів.

Водночас у розвідці наголосили, що попри смертельну небезпеку, українці продовжують спротив на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, окупанти кидають усі свої сили, щоби прорватися до Слов'янська та Краматорська у Донецькій області та взяти у кільце військових ЗСУ.

Як живуть місцеві у Чорнобаївці

Читайте також: