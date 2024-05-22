За танк — три дні відпустки: українські бійці отримали додатковий стимул нищити ворожу техніку

Українським бійцям Сил оборони надаватимуть додаткову відпустку за кожну одиницю знищеної ворожої військової техніки. П’ять “бонусних” днів отримають ті, хто зіб’є літак чи потопить корабель, три дні надаватимуть за знищений танк.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №585 від 21 травня.

Цим документом український уряд затвердив механізм та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку.

За кожну одиницю знищеної ворожої техніки передбачено відпустку такої тривалості:

військовий корабель — 5 днів;

військовий літак — 5 днів ;

; зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 4 дні;

військовий вертоліт — 4 дні;

танк — 3 дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — 3 дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 дні;

засіб контрбатарейної боротьби — 2 дні;

засіб радіоелектронної боротьби — 2 дні;

легкі безпілотники малої дальності — 1 день;

середні безпілотники середньої дальності — 2 дні;

важкі безпілотники великої дальності — 3 дні;

крилата або балістична ракета — 3 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні;

засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні.

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Підтвердженням знищення ворожої техніки визначено:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував (виконувала) завдання, в якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Безпосередні та прямі командири до рівня роти (ротно-тактичної групи) військовослужбовців, які знищили ворожу техніку, отримають право на відпустку тривалістю один календарний день.

Нагадаємо, нещодавно українські військові зі 110 бригади знищили на Донеччині російський винищувач Су-25. Це вже четвертий ворожий літак, збитий бійцями бригади.

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