"За те, що поламали плани Кремля": Подоляк пояснив, чому Росія атакує Харків

Росія не має ні сил, ні мети захопити Харків. Плани агресора – завдати максимальної шкоди місту та помститися його жителям, зокрема за те, що поламали плани Кремля 2014 та лютому 2022 років.

З погляду військового мистецтва обстріли житлових кварталів Харкова не мають жодного сенсу.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав у Мережі 21 червня.

"Харків… Постійні ракетні удари, артилерійський обстріл, реактивні снаряди. Тотальне божевілля… З погляду військового мистецтва обстріли житлових кварталів Харкова не мають жодного сенсу. Абсолютно. Безперечно. У всіх сенсах. "Стріляємо лише тому, що можемо"? "Вбиваємо тільки тому, що подобається"? Так, звичайно, для сучасної РФ навіть це аргументи. Втім, а які ще аргументи можуть бути у країни, яка не має колективного інтелекту та замінила його літерою-гімном публічних вигнанців – "Z"?" – йдеться у повідомленні радника голови ОП.

Він додав, що Росія давно довела – ця війна не про стратегію та тактику, не про вигоди чи втрати, а про ірраціональну помсту, ненависть, заздрість, "бажання убити, бо ви – українці".

"Росія явно не має сил, щоб взяти Харків. Але у Москви і немає такої мети. Їхня мета – завдати максимальної шкоди місту та помститися його мешканцям. Показати Харкову справжні принади "російського світу" та "дружби народів" – "Гради", "Урагани", "Смерчі". І тотальний продаж смерті під істеричний зубний скрегіт російської пропаганди... За те, що поламали плани Кремля у 2014-му та лютому 2022-го. За те, що від перших днів взяли удар на себе. За те, що відмовилися "ламатися" сьогодні і мужньо стримують усю цю "саранову рать", – пояснив Подоляк.

Він також припустив, що російські пропагандисти вигадають 1000 лицемірних евфемізмів для атак РФ по Харкову, ще й заявлять, що "зовсім не атакують міста", а "стріляють суворо по військових об'єктах". Решта нібито – монтаж країн НАТО.

"Харків стояв, стоїть і стоятиме. Місто-герой вистоїть, відбудується і знову буде у рейтингах найкрасивіших та найкомфортніших міст України", – переконаний радник голови ОП.

Нагадаємо, 20 червня російські окупанти вдарили по інфраструктурі метро Харкова. Пошкоджено щонайменше три потяги та поранено людину.

Вдень 21 червня загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова. За попередніми даними, загинули четверо мирних жителів, ще 10 зазнали поранень. Серед загиблих – дитина.

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