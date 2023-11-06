За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян — Федоров

Рекордна кількість уражених опорних пунктів росіян стала результатом роботи Армії дронів. Українські оператори БпЛА знищили 335 ворожих позицій, що є абсолютним рекордом.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами", — зазначив він.

Рекордна кількість уражених опорних пунктів росіян — результати від Армії дронів Фото: Михайло Федоров

За його інформацією, оператори БпЛА знищили 335 позицій, що є абсолютним рекордом.

"Також серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", — додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати.

Нагадаємо, ЗСУ зменшили російську армію ще на 880 осіб. Про це звітував Генштаб. Загальні втрати окупантів від початку великої війни 2022 року становлять 305 970 осіб убитими і пораненими.

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