За тиждень Армія дронів знищила рекордну кількість позицій росіян — Федоров

Також українські фахівці уразили 83 бойові броньовані машини.
Рекордна кількість уражених опорних пунктів росіян стала результатом роботи Армії дронів. Українські оператори БпЛА знищили 335 ворожих позицій, що є абсолютним рекордом.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Минулого тижня ворогам не пощастило з опорними пунктами", — зазначив він.
За його інформацією, оператори БпЛА знищили 335 позицій, що є абсолютним рекордом.
"Також серед ураженого — 83 бойові броньовані машини, 72 вантажівки, 36 танків та сотні окупантів", — додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Продовжуємо системно підсилювати Сили оборони дронами. Більше безпілотників — ефективніші результати.
Нагадаємо, ЗСУ зменшили російську армію ще на 880 осіб. Про це звітував Генштаб. Загальні втрати окупантів від початку великої війни 2022 року становлять 305 970 осіб убитими і пораненими.
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