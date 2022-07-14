За тиждень чоловік посивів: мешканці окупованого Генічеська розповіли, як росіяни знущаються з людей у катівні

Окупанти облаштували у тимчасово захопленому ними Генічеську в будівлі одного із ПТНЗ катівню.

Катівню росіяни зробили в будівлі професійно-технічного навчального закладу (ПТНЗ) №17 в тимчасово окупованому Генічеську.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на розповідь місцевих.

Люди кажуть, що у цій катівні російські окупанти знущаються з громадян України, які мають відкриту проукраїнську позицію та з представників кримськотатарського народу. Також мешканці розповіли, що місцева жінка здала загарбникам свого чоловіка.

Також читайте У Генічеську окупанти змушують вчителів перейти на російську шкільну програму

Таким чином вона мовляв хотіла, щоб його "налякали", бо той зловживає алкоголем. Жінка сказала окупантам, що її чоловік підтримує Україну.

Забрати чоловіка вона змогла лише за тиждень. Від побаченого вона вжахнулася, бо окупанти так побили чоловіка, що він змінився до невпізнання. Він схуд, посивів, йому вибили зуби.

"Вибили зуби, не годували зовсім. Посивів, ледве міг ходити", – розповіли місцеві жителі.

Нагадаємо, художник з Київщини пригадав, як окупанти допитували його і знущалися.

Читайте також: